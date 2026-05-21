傳三星工會拿台積電逼宮 韓媒驚爆內幕

三星電子勞資雙方達成了績效獎金談判協議，避免大規模罷工。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕三星勞資雙方就績效獎金制度改革達成初步協議，暫時避免大罷工的危機。韓媒驚爆內幕，直指三星工會在談判中提到競爭對手台積電的薪酬制度，台積電董事會今年2月核准2025年員工分紅共新台幣2061億4592萬元，創歷史新高，約9兆韓元的規模，業界推估台積電的績效獎金總額約占營業利益的10%左右，三星工會之所以在談判時頻頻引用台積電案例，正是因為這個比例。

南韓《經濟日報》（Hank Yung）21日報導，隨著三星勞資雙方就績效獎金制度改革達成暫定協議，原本迫在眉睫的全面罷工危機暫時解除。

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根據此次協議，三星電子決定為旗下設備解決方案（DS）部門新設「特別經營績效獎金制度」，未來各部門員工最高有望獲得高達6億韓元（新台幣1260萬元）的績效獎金。

然而，若深入觀察整個談判過程，情勢其實並不輕鬆。據悉，三星工會在協商期間曾多次提及台積電等競爭對手的薪酬制度。不過，工會並未強調台積電每年的獎金總額其實是由董事會依情況決定，而非固定比例發放。

相較之下，三星電子則是透過勞資協議，進一步將績效獎金的計算架構制度化。雖然眼前成功避免罷工，但外界擔憂，未來恐出現「績效獎金固定成本化」以及「整體企業界薪酬水準被迫拉高」等後續衝擊。

報導說，根據業界21日消息，台積電董事會今年2月批准員工分紅總額達新台幣2061億4592萬元，約9兆韓元規模。其中員工業績獎金約新台幣1030億7296萬元，已於每季季後發放，另一半的酬勞（分紅）約新台幣1030億7296萬元，將於今年7月發放。

若以台灣地區約7.8萬名員工簡單平均計算，每人約可獲得新台幣264萬，換算韓元約相當於1億韓元等級。即便以全球員工總數計算，人均也大致落在數千萬韓元至1億韓元左右。

業界推估，台積電的績效獎金總額約占營業利益的10%左右。三星工會之所以在談判時頻頻引用台積電案例，正是因為這個比例。工會主張，「全球競爭對手也會將超過10%的營業利益用於員工獎勵。」

此外，SK 海力士早在2021年就已透過勞資協議，將超額盈餘分配金（PS）固定為營業利益的10%，甚至於去年取消PS上限制度，這也成為三星工會的重要談判依據。

報導強調，台積電的獎酬制度，並非將營業利益的固定比例直接寫死為獎金來源。台積電每年仍由董事會綜合考量公司業績、現金流、投資計畫與股東回饋後，再決定實際發放總額。也就是說，台積電願意大方分享成果，但並未把獎金比例制度化。

此外，台積電自1987年創立以來，維持無工會經營模式，也被視為能夠採取這種彈性制度的重要背景之一。因此，外界認為，三星工會雖然高度關注「全球企業願意分享高額成果」這件事，但對於「不固定比例、保留彈性」這一部分，並未特別著墨。

報導認為，此次三星勞資協議後，三星DS部門的獎金制度預料將大幅強化。若半導體景氣回溫、記憶體業績改善，員工獎勵也可能同步暴增。但公司內外也開始擔憂，績效獎金可能不再只是隨業績浮動的變動性支出，而會逐漸變成類似「準固定成本」。

報導說，三星電子業務橫跨記憶體、晶圓代工、智慧型手機及電視家電等業務，這與專注晶圓代工的台積電不同。因此，雖然景氣好時公司能接受提高獎金，但若未來進入大規模投資階段，過度僵化的薪酬制度可能成為成本壓力。

有業界人士指出，全球科技企業中，很少看到明文規定必須把固定比例的營業利益，無條件拿來發績效獎金的案例。

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