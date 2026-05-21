南山產啟動「高齡金守護列車」 聚焦防詐、交通安全及數位落差

南山產物啟動「高齡金守護列車」金融永續公益巡迴計畫。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣邁入超高齡社會，高齡者的生活風險延伸至外出交通、金融防詐與數位服務使用等日常場景。南山產物啟動「高齡金守護列車」金融永續公益巡迴計畫，攜手社會企業「爺奶司令部」，將於雙北地區及台南、嘉義等地辦理13場公益巡迴，為逾400位長者提升風險辨識與日常應對能力。

「高齡金守護列車」以長者日常生活中較常面對的風險為出發點，將交通安全、金融防詐及數位落差等主題整合，讓風險防護觀念轉化為長者聽得懂、記得住、用得上的生活知識。

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交通安全方面，南山產物為首家號召志工投入交通部「路老師培訓計畫」的民間企業。員工接受專業訓練，理解長者在視聽覺與行動力上的退化，並完成３場社區實習宣講，讓宣導不再只是口頭提醒，而是能針對高齡者的用路風險與交通困境，提供貼近日常的專業引導。

跨越數位落差與防詐方面，因應數位普及帶來的風險，南山產物與「爺奶司令部」合作，針對長者規劃數位生活與防詐課程。透過生活情境、互動問答及案例分享，幫助長者辨識假投資、可疑簡訊與陌生來電，同時降低對手機操作的不安，全面提升日常生活中的風險免疫力。日前更舉辦培訓課程，首場邀請台北醫學大學學生共同參與，讓青年世代也能理解高齡者在交通安全、金融防詐與數位生活上的實際需求。

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