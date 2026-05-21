台新證一個多月4度出包 證期局已開罰331萬研議下一步裁罰處

台新證券今天（21日）再度出現系統異常情形。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕針對台新證券今天（21日）再度出現系統異常情形，金管會證期局指出，該起事件並不是系統優化導致，而且，已在兩小時內完成排除，未達重大偶發事件通報標準，因此，未列入重大事件程序；至於下一步要如何處置或是否開罰？證期局強調，將視後續改善措施及實際調查結果，再決定如何處理。

證期局副局長黃厚銘表示，台新證券今日上午9時開盤後出現系統異常，根據業者初步回報，是因前一日進行系統優化後，導致部分投資人的庫存資訊顯示異常，因此，啟動系統調整作業，並於上午10時04分恢復正常。

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由於台新證券近期已非首次發生系統問題，包括4月7日曾發生登入異常；4月14日發生週末改版造成重複成交及錯帳問題；4月20日亦曾出現相關系統異常事件。換言之，若加上今天這次，台新證券在短短一個多月時間，已經是「第４次」出現異常。

台新證券再度發生系統異常事件，是否已構成「重大偶發事件」？黃厚銘指出，台新證券已透過自動安全通報系統進行通報，但由於該事件於兩小時內完成排除，並未達重大偶發事件通報標準，因此，未列入重大事件程序處理。

證期局表示，截至收盤後初步掌握情況，尚未發現市場交易出現明顯異常，但仍將持續了解投資人實際交易狀況，確認是否有因系統問題衍生委託、成交或其他交易面影響。

不過，由於投資人在庫存資訊異常下，可能無法確認自身持股狀況，例如是否會發生重複下單情形？證期局表示，仍須待台新證券後續彙整投資人申訴及交易資料後，才能進一步確認。

此外，針對先前事件，證交所已完成查核並祭出處分。其中，系統異常導致申報作業延遲部分，裁罰違約金131萬元；內控制度缺失則裁罰200萬元，累計處分金額達331萬元。

外界關切，證期局下一步是否還有其他的裁罰動作？證期局表示，目前證交所已經把調查報告已送交，並要求台新證券「陳述意見」，待相關資料完整後，將再討論是否啟動下一階段行政裁處。

證交所也對總經理、資訊安全長及通路主管等三名主管予以警告處置；證期局說明，此類警告屬交易所內部監理措施，將列入紀錄，若未來再發生類似事件，可能作為加重處分參考。

另對外界質疑，台新證券多次出現異常出包，是否與「人員流動」頻繁有關？證期局表示，先前已向公司進行了解，確認非因人事異動造成。

證期局也強調，未來仍將要求台新證券持續檢討資訊系統穩定性及內控制度，避免系統異常事件、反覆再度發生，影響投資人權益與市場信心。

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