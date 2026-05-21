北京還在唱「經濟光明論」！中國卻爆倒店潮 餐飲、美妝多個產業撐不住

中國消費低迷，多個產業現倒閉潮。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，北京強調唱「經濟光明論」，但卻藏不住中國百業蕭條的窘況。特別是與民生消費相關的產業大規模破產倒閉，還在生存的企業也在收縮。

報導指，根據中國國家統計局5月18日公布的數據，作為消費衡量指標的「社會消費品零售總額」在4月僅增長0.2%，不僅遠低於分析師預期的2%，更是自2022年12月以來的最低增速。

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另據中國央行最新數據顯示，今年4月，中國居民貸款大幅減少7869億元人民幣（約台幣3.6兆），創下有數據以來新低，其中，居民短期貸款、中長期貸款都縮減，顯示消費貸、房貸需求全面收縮。

消費是中國拉動經濟增長的所謂「三駕馬車」之一，跡象顯示，中國消費市場已陷入史無前例的衰退。

據統計，2025全中國有超過180個典型品牌倒閉，累計關店超1萬5000家。其中，餐飲品牌占比最高，超過50%。與此同時，餐飲消費客單價也在下滑。以2025年第三季度為例，全國餐飲人均消費33元人民幣（約台幣152元），較前兩年下降23.6%，45座重點城市中，僅北京人均消費還超過百元人民幣，80%的城市不足50元人民幣（約台幣230元），已接近2015年的水平。

除了餐飲，據統計，2025年超過60家零售連鎖品牌倒閉，主要集中在量販超市、美妝保養、精品與服飾選物店，其中又以平價與中價位品牌占比超過63%。屈臣氏也陸續撤出多個一線城市核心商圈，門市數更創下近7年新低。

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