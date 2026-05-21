裕融菲律賓營收雙位數成長 馬來西亞單月已轉盈

裕融表示，裕融菲律賓今年營收與新業務均有雙位數增長，持續看好今年獲利。（取自裕融官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕融（9941）今天召開法說會，裕融表示，裕融菲律賓今年營收與新業務均有雙位數增長，持續看好今年獲利；馬來西亞市場目前單月已轉虧為盈，預期今年全年度可順利實現盈利。

裕融首季合併營收為95.9億元，稅前淨利13.8億元，較去年第4季成長5.6%，主要貢獻來自台灣企業金融業務資產餘額的增長，以及預期信用損失的大幅下降，營業費用亦較去年同期有效優化 3%，精準控管的成效已具體反映於首季財報。

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裕融並指出，台灣市場今年透過組織調整（產品管理轉為區域管理）與增加業務人力，中古車市場表現優異，1-4月中古車產品成長達29%。

中國市場採取審慎穩健策略，不採取激進開發，重點在於區塊調整、產品多元化及內部流程改善。

在能源營運及售電收入部份，今年發電度數有機會超過1億度，綠電轉攻度數有機會超過1億度，比第一季設定目標更好，案場完工比例符合期待，案場維運有機會超過原本設定目標。

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