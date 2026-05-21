無人機聚焦高階差異化 經部拚2030產值破400億元、出口佔半

經濟部力拚2030年產值破400億元。下世代eVTOL無人機。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕國內無人機產業逐步建置，經濟部產發署長邱求慧今表示，今年全年無人機產值若再翻倍成長，就可能上調原定2030年400億元目標，整機製造的月產能也會從1.5萬台提高至10萬台，同時力拚出口佔比從2成4提升至5成，雖與中國低價無人機存在價差的挑戰，但台灣優勢除可滿足非紅供應鏈需求，也可憑藉晶片與技術整合聚焦高階與差異化產品。

邱求慧說明，產發署透過研發補助計畫扶植國內產業，投入整機、關鍵模組與技術研發，國內也逐步建立起技術與價格競爭力。2024年我國無人機產值約50億元，2025年翻倍成長2.5倍至129億元，預估今年整體產值應會達到200億元，成長速度較原先預估來得快，若今年產值再翻倍成長至260億元，原定2030年400億元的目標就可能上調。整機製造部分，目前月產能約1.5萬台，但隨市場需求增加、產線提升到一定規模時，2030年月產能期能突破10萬台。

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邱求慧指出，無人機產業初期發展上先以滿足國內採購需求來練功，再提升外銷市場，現階段國內無人機主要是供應內需市場，以軍用商規產品居多，去年無人機外銷產值約1億美元，外銷占比約2成4，前三大出口市場依序是捷克、波蘭及美國，今年前4月無人機出口金額已達1.47億美元，超越去年全年水準，因此目標希望能在2030年外銷占比提高至5成以上。

談及台灣無人機如何在中國低價無人機佔領全球市場的環境中發展，邱求慧表示，中國在消費型無人市場已發展龐大經濟規模，台灣無人機未必要投入低價競爭市場，應聚焦在高附加價值部分，結合晶片與AI應用優勢發展差異化產品，商用無人機也有非紅的需求，軍用商規無人機則重視抗干擾與可靠度，台灣可憑藉晶片與技術整合強項聚焦高階與差異化領域，希望能在5年內縮小至2倍。

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