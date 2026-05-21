經營宜蘭傳藝10年 林敏雄：賠錢也會繼續經營

全聯善美的文化藝術基金會經營宜蘭傳藝園區邁入第10年。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯善美的文化藝術基金會經營宜蘭傳藝園區邁入第10年，去年仍虧損4000萬元，全聯善美的文化藝術基金會董事長林敏雄直言，經營傳藝園區是一種責任，「賺錢、賠錢放一邊。」

全聯善美的文化藝術基金會今天舉辦《十年一刻・傳藝善美》感恩活動，邀集中央至地方貴賓、國寶級藝師、表演團隊及藝文界前輩共同回顧經營成果。

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林敏雄表示，當初接手宜蘭傳藝園區，就是希望企業有能力時，能為臺灣傳統文化多做一點事，「文化如果只是放在櫃子裡、書本裡，很容易離大家越來越遠。」

他說，這10年我們最想做的，就是讓傳統藝術重新回到生活裡，讓大人小孩來到傳藝，不只是看表演，也能感受到臺灣文化的美。

10年來，宜蘭傳藝園區不只是觀光景點，更逐步成為大眾接觸臺灣傳統藝術、親子共同參與文化體驗、藝師與表演團隊被看見的重要平臺。

全聯善美的文化藝術基金會透過展演、工藝、節慶、傳統建築修復與永續旅遊等面向，累計入園人次近 900萬人次、舉辦演出超過1萬2000場、推動文化體驗活動至少300場次。

全聯展現以通路的力量回應文化責任的階段性里程碑，讓傳統藝術不再只是被保存，而是能真正被生活使用、被下一代記得。

全聯善美的基金會將持續以「善的循環」為核心，整合企業資源、藝文能量與地方特色，讓宜蘭傳藝園區成為連結世代、地方與國際的重要文化平臺。

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