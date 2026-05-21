漢康-KY預計5月底掛牌上市 宣示今年是價值兌現轉折年

漢康-KY股東會通過多項議案。（漢康-KY提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥開發公司漢康-KY（7827）今（21）日召開股東常會，董事長劉世高表示，公司資本市場進程推展迅速，預計5月底前正式掛牌上市，而旗下新藥產品正穩步推進研發與臨床試驗。受惠於核心新藥HCB101首筆授權金的挹注，去年漢康-KY營收達3.12億元，虧損大幅收斂，每股虧損收斂至2.26元。

劉世高強調，今年是漢康-KY從「臨床概念驗證」邁向「商業與資本市場價值兌現」的關鍵轉折年。公司將集中資源聚焦發展具備高授權變現潛力的臨床資產，如HCB101、HCB301、HCB303與HCB206等核心產品，並積極採取價值矩陣策略，以支持臨床開發、法規準備及國際合作布局。

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劉世高也指出，公司正結合臨床里程碑與商務發展節奏，持續評估國際合作機會，以支持未來臨床開發與長期價值成長。

展望今年，劉世高表示，公司將持續專注於腫瘤免疫及自體免疫疾病領域之創新療法開發，利用自主開發的FBDB™技術平台加速新藥研發。未來1至2年內，營運將高度聚焦於提升核心資產之國際合作潛力，並透過資源最適化配置，支持長期股東價值之提升。

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