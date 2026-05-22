最後1天！普發1萬還有274位新生兒沒領 郵局領現今天截止

財政部國庫署表示，今年4月在國內出生的新生兒，普發現金領取期限至今天截止。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國庫署表示，今年4月在國內出生並領有出生證明的新生兒，且其生母或生父符合領取資格者，普發現金領取期限至今天（22日）截止，家中有符合領取資格尚未領取的新生兒爸媽，請把握最後1天前往郵局臨櫃領取，逾期無法領取也不會補發。

國庫署指出，根據新生通報統計，4月1日至4月30日在國內出生且符合資格的新生兒合計7500多人，截至5月20日止，還有274人未領取普發1萬元。若生母符合領取資格，可由生母親自領取，應攜帶新生兒出生證明（無須先辦理出生登記）及生母具照片的身分證明文件；若由生父或他人代為領取，除前述證明文件外，並應攜帶生父或代領人具照片的身分證明文件。

請繼續往下閱讀...

若生母未符合領取資格，應先辦妥新生兒出生登記，再撥打1988免付費客服專線，經確認生父符合領取資格，由1988客服人員通知領取。如由生父親自領取，應攜帶新生兒出生證明及生父具照片的身分證明文件；如由生母或他人代為領取，除上述兩項證明文件外，並應攜帶生母或代領人具照片的身分證明文件。

國庫署強調，郵局儲匯窗口提供領取普發現金服務，原則僅至5月22日下午5時止（各地郵局儲匯窗口服務時間略有差異，請依各支局公告營業時間或事先洽詢，郵局營業時間及據點查詢網址（https://www.post.gov.tw/post/internet/I_location/index.jsp?ID=190107），請新生兒爸媽把握時間攜帶相關文件前往郵局領取，領取時若遇無法領取或有相關問題，請務必立即撥打1988客服專線協助處理。另，配合「全民+1 政府相挺」普發現金專案於5月22日結束後，1988客服專線及郵局櫃檯不再提供服務，官網（https://10000.gov.tw）亦同步下架。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法