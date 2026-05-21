台達電深化智慧製造商機 螺絲鎖附機器人導入供應鏈

台達電旗下智能螺絲鎖附機器人解決方案已落地台灣與東南亞電子組裝產線，搶攻智慧製造升級商機。 （資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續深化智慧製造布局，隨著全球電子組裝產線朝少量多樣、高精度製造發展，市場對快速換線、品質追溯與自動化生產需求同步升溫，旗下智能螺絲鎖附機器人解決方案已落地台灣與東南亞電子組裝產線，搶攻智慧製造升級商機。

台達電指出，在PCB電子組裝製程中，螺絲鎖附為重要工序，除涉及電路板固定與結構穩定外，也影響接地通道、抗震緩衝與訊號穩定性。若鎖附不良，恐造成產品品質下降，甚至影響產品壽命。不過，隨著電子製造走向少量多樣與高精度化，傳統人工鎖附模式已逐漸面臨效率與品質瓶頸。

請繼續往下閱讀...

台達電表示，傳統人工鎖附容易因操作疲勞與誤差，造成品質不一致，且換線時仍需人工重新調整參數，難以快速因應不同製程需求。同時，由於缺乏完整數據紀錄，也讓異常分析與品質追溯難度提高。

因應上述需求，台達電旗下智能螺絲鎖附機器人整合機器人手臂、電鎖、控制系統與機器視覺（Machine Vision），透過視覺引導定位與自動校正機制，提高鎖附精度與穩定性。系統並導入下壓力全閉環控制，可即時調整壓力與扭力，降低滑牙與工件損壞風險，協助產線提升良率與生產效率。

此外，台達電也強調，方案採一站式整合平台設計，整合手臂、電鎖、視覺與控制系統，可加速建置與換線流程，提升產線彈性。系統亦可即時監控作業順序與異常警報，並將鎖附數據上傳至製造執行系統（MES），建立完整生產履歷，強化品質追溯與製程管理能力。

隨著東南亞逐漸成為全球電子供應鏈重要生產基地，電子組裝廠對智慧製造與自動化需求也持續提升。業界認為，在缺工、品質管理與快速換線壓力同步升高下，智慧鎖附、自動化組裝與製程數位化將成為電子製造升級的重要方向。

台達電提到，智能螺絲鎖附機器人除了可提升鎖附精度與生產品質外，也可透過數據整合與可視化管理，協助企業從過往經驗導向，進一步轉向數據決策模式，打造更具彈性與競爭力的智慧產線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法