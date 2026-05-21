曾破產、無家可歸！他靠「回收」翻身成富翁 拚出市值400億帝國

Rajat Agarwal靠著的回收事業東山再起。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕印度一名企業家，曾因創業失敗破產到連房子都賣掉，一度陷入無家可歸的人生低谷。但他沒有放棄，最終靠著「把垃圾變黃金」的回收事業東山再起，如今打造出市值超過1200億（約新台幣393億元）盧比的回收帝國，成為印度最具代表性的回收業富豪之一。

外媒報導，全球知名回收企業Gravita India創辦人阿加瓦爾（Rajat Agarwal）出身於印度的普通家庭，父親是醫生，而他則選擇攻讀機械工程。1994年，他創立Gravita India，投入金屬與資源回收產業，希望透過回收再製創造商機。

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不過，創業初期並不順遂。當時印度政府突然調降鉛化學品進口關稅，導致進口產品價格大幅下滑，讓阿加瓦爾經營的鉛回收工廠瞬間失去競爭力，公司也因此破產。阿加瓦爾回憶，當時為了償還債務，他不僅賣掉工廠，甚至連房子也一起出售，「那是我人生最艱難的時刻。」

即便如此，他仍選擇重新站起來。之後，阿加瓦爾前往新加坡重新累積資金與建立國際人脈，並逐步將事業拓展到斯里蘭卡、衣索比亞等海外市場。

2010年，Gravita India成功在印度孟買證券交易所（BSE）與國家證券交易所（NSE）掛牌上市，正式成為大型跨國企業。如今，公司產品出口超過100個國家，員工人數超過1.5萬人。

阿加瓦爾表示，公司核心理念就是「把垃圾變成黃金」，透過回收汽車電池、鋁、塑膠、橡膠與鋰電池等廢棄物，再製成有價值的新產品。談到自己如何撐過破產低潮，他直言，「除了重新站起來，根本沒有其他選擇。」

他也坦承，創業過程中最大的錯誤之一，就是「看錯人」。他認為，帶錯夥伴一起創業，往往會造成嚴重後果，因此後來更加重視團隊與人才選擇。

除了事業成就外，阿加瓦爾也強調工作與生活平衡的重要性。他透露，創業初期曾每天工作16至18小時，但隨著團隊逐漸成熟，開始學習分工與調整生活節奏。如今，這名曾經破產、無家可歸的創業家，不僅成功翻身，更成為印度回收產業的重要代表人物。

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