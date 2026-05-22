尋找中獎人！1-2月千萬發票4張未領 消費地點一次看

財政部表示，1-2月期統一發票，千萬大獎還有4張未領。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年3-4月期統一發票將於下週一（25日）開獎，但截至目前為止，1-2月期統一發票1000萬元特別獎還有4張未領，包括台北市中正區中山南路7號統一超商購買物品39元、台北市萬華區峨眉街47號美觀園消費1579元、新北市土城區金城路3段54號麥當勞加購塑膠袋2元、桃園市龜山區興華二街23號旁永豐停車場停車費80元。

另，1-2月統一發票200萬元特獎也有4張未領，且4張都在高雄市開出，包括高雄市三民區察哈爾一街148號統一超商買菸品190元、高雄市左營區站前北路1號Global Mall樺達奶茶買飲料61元、高雄市仁武區仁雄路86之42號KEBUKE購買飲料45元、高雄市甲仙區新興路55號中油CPC加汽油60元。

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本期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「87510041」；200萬元特獎中獎號碼為「32220522」；3組頭獎中獎號碼則為「21677046」、「44662410」及「31262513」。財政部賦稅署表示，1-2月期統一發票領獎期限為今年4月6日至7月6日，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

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