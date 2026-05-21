顧能：全球今年AI支出衝2.59兆美元 AI伺服器成最大贏家

研調機構顧能最新報告，2026年全球人工智慧支出預計將達2.59兆美元、年增47%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕全球AI軍備競賽持續升溫，根據研調機構顧能（Gartner）最新報告，2026年全球人工智慧（AI）支出預計將達2.59兆美元、年增47%。其中，AI基礎設施將成市場主戰場，占整體支出比重超過45%，而AI最佳化伺服器（AI-optimized servers）未來5年支出規模更將躍升為AI市場最大支出子項目。

顧能指出，未來數年AI市場成長動能，將主要來自AI最佳化雲端基礎設施（AI-optimized IaaS）、AI網路架構（AI network fabric）、AI處理半導體（AI processing semiconductors）與AI裝置等基礎設施需求，並由供應商端主導驅動。其中，大型雲端服務商（Hyperscaler）為因應生成式AI（GenAI）與代理式AI工作流程（agentic workflows）帶來的潛在工作負載，正提前布局並持續擴充資料中心容量，帶動AI最佳化伺服器支出未來5年成長3倍，並躍升為AI市場最大支出子項目。

請繼續往下閱讀...

報告也指出，企業端AI導入模式正逐步改變，除既有軟體內建生成式AI模型外，AI代理（AI agent）也開始導入多步驟工作流程之中，帶動企業重新評估代理式自動化（agentic automation）的應用價值。顧能因此上調2026年AI模型市場短期預測，預估相關支出年增率將達110%，較先前預測的支出規模再增加60億美元。

顧能也提到，現階段AI支出仍主要由科技公司與大型雲端服務商驅動，企業客戶尚未完全釋放AI投資潛力。目前多數企業仍偏向導入提升效率與生產力的戰術型AI應用，而非推動顛覆式企業轉型，這也導致「驗證AI投資效益」與「證明具體商業」成果層面仍面臨挑戰。但從整體來看，隨著企業逐步將AI策略與商業目標整合，2026年有望成為企業AI支出正式放量的重要轉折點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法