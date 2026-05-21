嚇人預言！宏觀大佬爆一場80％的崩盤將來襲 點名「亞洲這國」要小心

Contrarian Macro Advisors 宏觀策略師亨特（David Hunter ）警告，全球金融體系正走向一場無解債務危機，恐導致美股大跌。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕Contrarian Macro Advisors 宏觀策略師亨特（David Hunter ）表示，全球金融體系正朝著一場無法解決的債務危機，這場危機是由大規模通縮崩潰引發，將迫使各國央行印鈔 50 兆美元以維持銀行業運轉。他預測，長達44年的多頭市場將以拋物線式的暴漲告終，最快在美國勞動節達到高峰。在這次暴漲之後，市場恐出現80%的通縮性暴跌。

與2008年金融危機不同，亨特認爲，下一場危機的導火線未必來自美國，而可能來自海外，尤其是日本。

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亨特在接受《Kitco News》採訪時，概述了一套挑戰華爾街當前共識的宏觀經濟預測。他預測，長達44年的多頭市場將最終以拋物線式的暴漲告終，最快可能在美國勞動節達到高峰。亨特警告，在這次暴漲之後，市場將出現高達80%的通縮性暴跌。

他說，全球金融體系正衝向一場「無解債務危機」，一場大規模通縮性崩盤最終將迫使全球央行印鈔高達50兆美元，以維持銀行體系運轉。

對於貴金屬和股票而言，亨特認爲，在真正崩盤來臨前，市場仍存在巨大上漲空間。截至2026年5月，標普500指數仍徘徊在7400點附近，而現貨黃金在過去兩年大幅上漲後，目前在每盎司4550美元附近徘徊。

亨特預測，在股市轉向之前，短期內還有顯著更大的上漲空間，金價將達到每盎司6800美元，銀價將攀升至每盎司180美元。

與2008年金融危機不同，亨特認爲，下一場危機的導火線未必來自美國，而可能來自海外，尤其是日本。他的警告正值日本市場面臨歷史性壓力之際。截至2026年5月中旬，日本央行利率已升至0.75%，10年期日本公債殖利率則攀升至2.79%，創1996年以來最高。

他說，日本數十年的零利率政策已造成嚴重的脆弱性，如今利率最終攀升，這些脆弱性將暴露無遺，並強調「我認爲危機可能來自美國之外，可能是日本、亞洲，也可能是歐洲。」他說，「如果那裏的通膨失控、利率大幅突破，你會看到什麼叫真正的槓桿。他們整個體系都建立在零利率基礎上，而一旦利率真正上升，系統就會迅速傾覆。」

除了主權觸發因素之外，亨特還提到了私募股權和私募信貸中未經檢驗的槓桿。這些資產越來越多被尋求規避市場波動的退休基金所持有。

亨特認爲，一旦通縮性崩盤開始，全球央行將不得不實施史無前例的大規模救助，以防止整個銀行體系崩潰。預計僅Fed資產負債表規模就可能擴張至30兆美元，而全球央行聯合注入的流動性規模恐達50兆美元。

他估計，這場超級救助最終將引發另一場更嚴重的危機。到2030年代初，通膨率將達到25%，這勢必將利率推高至接近10%的水平。高利率環境與創紀錄的主權債務水準相碰撞，造成了亨特所說的世界無法用數學方法解決的難題。隨之而來的崩潰將遠遠超過 20 世紀 30 年代大蕭條的嚴重程度，導致金融體系從頭開始徹底重建。

亨特指出，對投資人而言，最初的暴跌將創造千載難逢的買入良機。儘管黃金價格在通縮衝擊期間可能會下跌50%，甚至可能從每盎司7000美元跌至3500美元，但他預測，接下來的十年通膨將推動金價回升至每盎司2萬美元。

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