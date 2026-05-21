量縮價不跌！4月五大銀行房貸降至533億、大台北房價逆勢創新高

4月五大銀行房貸降至533億。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕在中央銀行持續實施選擇性信用管制下，房市交易動能持續降溫。央行今日公布4月台銀等5大銀行新新承作購屋貸款降至533.36億元，較3月減少56.88億元，主要反應六都買賣移轉棟數的下滑。央行官員表示，當前房市仍處於盤整修正格局，不過，房價仍具支撐力道，尤其大台北房價指數續創新高，反映北部房市價格僵固性仍強。

央行官員表示，4月六都建物買賣移轉棟數月減14.21%、年減7.06%，交易量明顯下滑，同步反映在銀行新承作房貸金額減少。其中桃園年減16.65%最多，台南年減10.35%，僅高雄年增3%。

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對於房市現況，央行官員表示，目前房市基調仍是「量縮、盤整」，央行不希望房價再度快速攀升，但也不樂見市場出現劇烈修正，希望房市能穩定發展，朝「軟著陸」方向走。

另外，央行統計，4月5大銀行新青安貸款金額由3月的251億元降至229億元，因降幅低於整體購屋貸款，占比由42.48%升至42.91%。

官員分析，可能是先前有需求的民眾已提前申貸，加上新青安政策接近尾聲，後續市場觀望氣氛升高，申貸意願也轉趨保守。

儘管房市交易明顯降溫，但房價仍然鐵板一塊。根據信義房屋資料，4月大台北房價指數升至181.36，創2005年有統計以來新高，月增2.12%；其中台北市指數169.54，同樣創新高，新北市則為199.12，則為2025年6月以來的新高。

央行官員坦言，台北市房價向來不易下跌，價格具高度僵固性，此外，目前雖然房市交易量降溫，成屋價格在部分區域已有修正，但預售屋價格仍然偏強。

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