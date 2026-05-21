金管會：國外ETF期貨、選擇權 7月起改採三階段漲跌幅機制

為降低國際金融市場劇烈波動，國外ETF期貨、選擇權，從今年7月起改採「三階段」漲跌幅機制（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為降低國際金融市場劇烈波動，對國外成分證券ETF衍生性商品交易的衝擊，金管會今天宣布，已督導臺灣期貨交易所（期交所）調整國外成分證券ETF期貨及選擇權的漲跌幅機制，由現行單一階段±15%限制，改採「三階段漲跌幅」設計，預計自2026年7月6日起正式實施。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，此次調整主要是考量我國證券市場國外成分證券ETF並未設有漲跌幅限制，若遇到國外市場休市、國際金融市場大幅震盪，或發生重大突發事件時，相關商品價格可能出現劇烈波動。

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此外，由於期貨市場交易時間早於證券市場，當標的ETF尚未開盤前，相關期貨及選擇權價格容易在短時間內出現過度反應，增加市場交易風險。

黃仲豪指出，目前國外成分證券ETF期貨，雖設有±15%漲跌幅限制，但仍可能發生價格異常波動，因此，期交所規劃導入「三階段漲跌幅機制」，進一步強化市場風險控管措施。

根據規劃，國外債券類ETF期貨及選擇權，將採±5%、±10%、±15%的三階段漲跌幅限制；國外股權類ETF期貨及選擇權則採±7%、±10%、±15%三階段設計，以因應不同資產類型商品波動特性。

除分階段限制外，制度也同步導入冷卻機制。未來相關商品若觸及第一或第二階段漲跌幅限制，市場將啟動5分鐘冷卻時間。在冷卻期間內，交易仍可持續進行，但價格僅能於原限制區間內成交；待冷卻時間結束後，再進一步放寬至下一階段漲跌幅範圍。

黃仲豪表示，此次制度設計有助於降低海外市場休市或重大事件期間，市場因資訊不對稱，造成的短期價格失真現象，同時，兼顧價格發現效率與市場穩定性；由於國外ETF商品近年交易熱度持續升溫，期交所此次調整，也被視為強化衍生性商品風險管理的重要措施。

金管會指出，已要求期交所積極完成系統測試及市場宣導工作，並提醒投資人留意新制度內容、及交易規則調整，審慎因應市場波動風險。

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