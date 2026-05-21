股匯同慶！新台幣重返31.5字頭 收31.595元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕輝達（Nvidia）財報報喜，加上美伊局勢有望達成協議，激勵台灣股匯市今日同步狂歡。台股展開報復性反彈，終場狂飆逾千點；外資也翻多大舉掃貨，熱錢強勢回流帶動新台幣兌美元匯率一舉升破31.6元關卡，重返31.5字頭。新台幣終場收在31.595元、升值4.8分，匯價連2紅，惟市場轉趨觀望，總成交量略微收斂至21.875億美元。

台股今日大漲1,347.39點，為史上第五大漲點，收在41368.21點，三大法人合計買超850.51億元，其中，外資轉為買超603.41億元。

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匯銀主管表示，隨股市大漲、外資熱錢回流，新台幣有望重返升值走勢，不過美伊情勢一日數變，在戰事未完全平息之前，國際油價續處高檔，通膨疑慮如影隨形。聯準會（Fed）會議記錄亦顯示，多數官員認為，若通膨持續高於2%目標，進一步升息仍屬適當選項，對美元帶來強勁支撐，相對也限制亞幣反彈空間。預料新台幣匯價短線仍難脫離31.3元至31.7元區間。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數今日下跌0.16%、韓元與台幣皆升值0.15%、其次為星幣升0.11％、人民幣升0.04％、日圓升0.03％。

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