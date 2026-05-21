國產署7/1推15宗國有地標租造林 總面積36.5公頃

財政部國產署7月1日將推出15宗國有地標租造林，圖為台中市標的。（國產署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為響應政府2050淨零轉型政策及活化閒置國有土地，財政部國產署積極推動國有非公用土地標租作造林使用，在2025年首批標租造林標的未標脫後，國產署檢討並精進標租造林標的篩選原則，預計於7月1日公告列標15宗標的，總面積36.51公頃，權利金底價合計108.7萬元，訂於9月1日開標，歡迎具林業專業的公司法人踴躍投標。

國產署表示，為使標租造林標的更具彈性並符合企業造林需求，參考現行已註冊通過溫室氣體自願減量專案的造林規模（介於0.57公頃至2.83公頃），針對篩選原則進行調整，前批標的整合同一縣市數宗土地，且總面積須大於20公頃，新制則打破總面積限制，單宗土地面積大於0.5公頃以上，現況非成林的國有閒置農業用地即可辦理公告列標。

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國產署副署長郭曉蓉指出，本次預計推出15宗標的遍及宜蘭、花蓮、桃園、台中、新竹、苗栗、南投、台南、高雄、屏東及台東11縣市，每宗面積介於0.54公頃至8.33公頃間，合計約36.51公頃，提供企業更多元的選擇，以利造林規劃及申請自願減量專案。

國產署說明，凡國內公司營業登記項目有「造林業」且無停業登記情形，得參加投標，但不允許共同投標。決標方式以訂約權利金競標（底價每公頃3萬元計算），年租金則以申報地價總額1％計收。租賃期限為10年，承租人得申請換約續租3次，租期最長可40年，並得視其經營需要，向標租機關申請發給國有非公用土地提供申請自願減量專案意向書後，向環境部提出自願減量專案以取得減量額度，並分配10％減量額度予國產署，兼顧企業投入誘因與國產利用效益。

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