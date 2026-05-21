日勝生法說會揭露營運三大主軸 水資源營收占比已逾4成

寶鼎再生水桃園北區水資回收中心再生水廠夜景（日勝生提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕上市營建股日勝生（2547）今（21）日舉行法說會，面對產業與人口結構的長期變化，日勝生將持續聚焦具備穩定需求與高進入門檻的核心事業，透過水資源循環經濟、TOD（大眾運輸導向發展）城市開發及康養樂齡三大主軸，加上營運事業提供成熟穩定現金流與品牌深度，布局長期穩健成長。

日勝生發言人陳婷婷表示，日勝生的水資源事業營收占比，在2025年與2026年第一季皆已超過四成，成為集團核心動能；營運模式也由傳統基礎建設，轉型為整合公共基礎服務、長期合作契約與高科技研發模式。

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在桃園北區，日勝生累計投資超過175億元，子公司日鼎水務推動全台最大污水下水道BOT案，累計接管突破17萬戶，污水處理量達每日10萬CMD（度），未來將提升至15萬CMD。進一步結合子公司寶鼎再生水BTO計畫，目前每日供應4萬CMD再生水，未來全期將達11.2萬CMD，建立完整污水回收、高階淨化、再生供應以及產業再利用的水循環體系，成為北台灣關鍵「都市小水庫」。

在建設事業方面，日勝生由傳統個案開發，逐漸轉型為以TOD為核心的城市節點經營模式；在北台灣，台北館前路核心都更案將打造地上27層A級智慧綠建築商辦，中部方面，台中捷運綠線文心崇德站聯開案已於2025年動工，未來將陸續串聯文心櫻花站與南屯站聯開案，形成完整軌道生活圈。

南部方面，日勝生正式與高雄市政府簽約「高雄捷運R17世運站A5街廓都市更新案」，該基地約4200坪，總投資金額逾88.5億元，屬第二種商業區，預計2026年底取得建照。

至於康養事業，日勝生則發展「樂陶居」與「日初不老莊園」雙品牌。三芝「日初不老莊園」建設816戶全齡社區，2026年兩期將接續完工，並進行驗屋/交屋程序。康養事業不僅是市場機會，並具備不動產價值、服務收入與長期客戶關係系統特性，是日勝生因應社會結構變化的長期投資。

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