資安署首推聯合稽核！121機關共用標準、省下行政成本

數位發展部資通安全署正式啟動「受託者資安聯合稽核計畫」，聯合不同公務機關共同辦理委外廠商稽核。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部資通安全署今（21）日正式啟動「受託者資安聯合稽核計畫」，首度整合中央部會等121個機關授權，針對15家重要資訊服務業者展開聯合稽核。此舉不僅希望建立一致性的資安稽核標準，也盼透過跨機關共享稽核成果，降低政府與業者重複作業負擔，進一步強化政府委外供應鏈的資安韌性。

資安署表示，過去許多承接政府資訊系統建置與維運的廠商，若同時服務多個機關，往往必須分別接受不同單位的資安稽核，不但增加廠商重複應對的時間與成本，政府端也需投入大量行政人力。

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因此，資安署推動「受託者資安聯合稽核」，透過一次全面性的聯合稽核，結果即可同時滿足多個機關對受託者資安管理的監督職責與法遵合規要求。

資安署指出，今年聯合稽核採取「風險導向」方式辦理，依據業者服務機關數量，以及維運核心資通系統規模等條件，篩選出國內15家重要資服業者列為首波稽核對象，並已獲得中央各部會等121個機關響應參與，今年也是此計畫首度辦理。

首波15家業者包括：康和資訊系統、奕祥資訊、叡揚資訊、凱發科技、關貿網路、亞昕資訊、凌群電腦、資拓宏宇、采威國際、哈瑪星科技、凌網科技、桓基科技、宏碁資訊、中華電信企業客戶分公司、康大資訊。

資安署表示，透過跨機關共同參與與共享稽核成果，除可有效節省政府行政人力與作業成本，也能降低業者被重複稽核的頻率，讓廠商能將更多資源投入在系統維運與資安強化工作上。未來也將規劃逐步擴大聯合稽核範圍，納入地方政府及四院等更多機關共同參與。

資安署強調，聯合稽核的核心價值，在於建立「一致且具共通性」的資安稽核標準，進一步提升政府委外服務的整體資安品質。期望藉由制度化管理，促使資訊服務業者持續精進資安管理，從供應鏈源頭強化政府資安防護能力，達成政府與產業雙贏目標。

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