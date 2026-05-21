葡眾馬來西亞營運中心開幕日出爐 6大台灣熱銷品、直攻東南亞市場

UVACO葡眾馬來西亞吉隆坡營運中心，近期將開始試營運。（葡萄王提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內保健食品大廠葡萄王生技（1707）旗下直銷事業體UVACO葡眾，海外佈局正式邁入全新階段，葡眾馬來西亞吉隆坡營運中心將於5月29日試營運，並預計8月17日開幕，展現品牌加速國際化發展、積極搶進東南亞市場的企圖心。

葡萄王表示，試營運首波將推出「Liprofac樟芝益膠囊」、「Oatmeal葡眾餐包」、「FemiRely欣悅康沖泡飲」、「Toothpaste貝益潔牙膏」、「Aloe Vera Gel蘆露蘆薈膠」及「YaYa Mini舒緩膏」等六項台灣熱銷明星商品，並同步啟動多元健康品類延伸，瞄準馬來西亞快速成長的大健康商機。

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隨著全球保健食品品牌持續尋求亞洲供應鏈與功能性原料合作，加上葡萄王於菌種、發酵與功能性原料平台具備長期累積，使葡萄王在OEM/ODM佔有關鍵地位，穩居亞洲功能性原料與代工合作的重要核心。

此外睽違12年，葡萄王將於7月回歸亞洲指標生技盛會BIO Asia，本次參展將以「代工首選 葡萄王生技」為主軸，完整展示涵蓋粉包、軟膠囊、錠劑、果凍、飲品等9大劑型的全方位保健食品代工服務，並以高規格品質管理與研發實力，積極搶攻國內外品牌代工商機。

葡萄王董事長曾盛麟表示，透過深化國際能見度、精準對接市場需求，以及持續推出具競爭力的新產品，葡萄王正逐步累積下一階段成長動能。隨著海外市場佈局、新客戶開發與多元劑型合作逐步發酵，公司對未來營運發展深具信心。

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