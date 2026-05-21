韓媒也認證！高股息與AI優勢加持 台股成全球資金新寵

《朝鮮日報》報導，台灣股市之所以受到全球投資人的青睞，不僅因為AI帶來的優勢，也因為其高股息和積極的股東回報政策。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《朝鮮日報》報導，南韓股市在MSCI新興市場指數的權重迅速攀升，正逼近中國，而台灣已取代中國，在MSCI新興市場指數的權重居首。這項變化反映出在全球人工智慧（AI）蓬勃發展的情況下，台灣和南韓等半導體競爭力強的國家獲得了更多外資的青睞，而中國的權重則相對下降。

根據南韓國際金融中心21日發布的數據，MSCI新興市場指數的最新國家權重，估計台灣為25%，中國為22%，南韓為21%，印度為11%。而在去年第3季底，中國的權重超過30%，南韓則在10%左右。在短短8個月內，中國、南韓和台灣之間的權重差距已明顯縮小。

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值得一提的是，今年稍早台灣在MSCI新興市場指數中的權重為19年來首度超越中國，主要得益於外資大買台積電，該公司在全球AI核心供應鏈中占主導地位。與此同時，由於經濟持續放緩、房地產市場不穩定，以及平台監管風險，中國在MSCI新興市場指數的權重持續下降。

受三星電子和SK海力士等半導體股領漲推動，南韓在MSCI新興市場指數的權重也快速上升。儘管外資今年以來淨賣超南韓股市逾90兆韓元（新台幣1.8兆元），南韓的權重實際上卻上升，這是因為三星電子和SK海力士等大型股票的市值增速超過外資的拋售速度。

券商將此解讀為以AI基礎設施為中心的全球資本重新配置趨勢。由於MSCI指數採「自由流通市值」（Free Float Market Capitalization）法，記憶體晶片和AI基礎設施相關公司市值的激增 ，直接影響了南韓權重的提升。

南韓國際金融中心在最新的報告中分析：「一種差異化趨勢正在出現，台灣和南韓的MSCI權重正在擴大，因為他們已確保了AI價值鏈的競爭力，而中國和印度的MSCI權重則在縮小。」

然而，評估結果顯示，南韓和台灣在全球資本流入的強度方面存在明顯差異。台灣股市之所以受到全球投資人的青睞，不僅因為AI帶來的優勢，也因為其高股息和積極的股東回報政策。

根據南韓國際金融中心的數據，台灣上市公司的派息率超過50%，遠高於MSCI新興市場指數40%的平均水準和南韓逾20%的水準。台灣的平均股息殖利率達3.7%，高於南韓的2%。

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