1.1萬起家拚出超狂副業 他月入47萬辭職不幹了

辛迪（Iluka Cindi）創業成功。（圖取自Hustle and Grace 官網）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲專門處理家暴問題的辛迪（Iluka Cindi）必須經常出差，每次出差都拿著許多醜爆的包包，除了裝筆電、化妝品外，有時也得帶著午餐，於是決定參考社群媒體設計一款自己專用包包，總共花了約350美元（約台幣1.1萬），幸運得到朋友及丈夫好評，詢問度也很高。去年決心創業，現在月收入已達1.5萬美元（約台幣47.4萬），她也辭掉工作，專心經營公司。

商業內幕報導，3年前，辛迪在澳洲家附近的家庭暴力危機熱線擔任負責人。這份工作需要經常出差，她很討厭每次出差都要帶很多醜包，裡面裝著午餐、筆記型電腦、化妝品以及其他所有必需品。

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2024年9月，辛迪看到一個關於設計個人化包包的影片，於是花了大約350美元定制一個手提包，這個包具備許多功能，包括內置充電接口、保溫午餐隔層和一個易於清潔的化妝包。

包包到貨時，並不完美，但比辛迪之前用的還要好。辛迪決心要設計一款真正好用的產品，於是她著手設計五個款式，辛迪的朋友和同事也開始詢問包包問題，好朋友和丈夫對她創新感到驕傲，還建議嘗試對外銷售。

去年9月，辛迪正式成立新公司，到了今年2月，月銷售額超過了1.5萬美元，她也辭掉原來工作，專心經營公司，下一個目標是開展批發業務，並打入美國市場。

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