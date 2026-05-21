昆盈強化高毛利產品布局 行車記錄器出貨增三成

昆盈指出，公司將持續投入人工智慧相關周邊產品研發，同時降低地緣政治與中國產能過剩帶來的衝擊。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕昆盈（2365）今天在法說會表示，受惠產品組合優化與行車記錄器出貨成長，第一季本業獲利顯著改善，營業利益年增135.5%，毛利率維持39.3%高檔水準。公司表示，將持續投入人工智慧（AI）相關周邊產品研發，同時透過市場分散策略，降低地緣政治與中國產能過剩帶來的衝擊。

昆盈第一季合併營收2.42億元，年增3.1%；營業利益1760萬元，年增135.5%；稅後淨利約3070萬元至3100萬元，年增91.6%，每股稅後純益（EPS）0.14元，優於去年同期0.07元。毛利率39.3%，較去年同期增加0.5個百分點，營業利益率7.3%，稅後淨利率12.7%。

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昆盈指出，今年第一季費用控制得宜，加上信用減損損失回轉，整體營業費用較去年同期減少7.5%，帶動本業獲利提升。業外收入約1900萬元，也較去年同期成長約20%。

從產品組合來看，滑鼠與鍵盤仍為主要產品線，合計占營收39.3%，行車記錄器則占42.8%，成為最大產品類別。公司表示，第一季行車記錄器銷售數量與金額分別年增38%與36%，表現相對突出；喇叭與耳機產品亦較去年同期略有成長。

昆盈表示，目前產品組合朝高毛利方向調整，有效降低成本，同時維持39%至40%的毛利率區間，有助提升本業獲利表現。公司過去三年毛利率大致維持在35%至40%之間，整體營收則維持相對穩定。

在市場布局方面，昆盈第一季營收來源以亞洲占46%最高，拉丁美洲占30%，歐洲占20%，其餘則為中東與非洲市場。管理層目標透過市場分散，降低單一區域市場波動帶來的衝擊。此外，公司除觀察客戶訂單外，也持續追蹤中南美洲市場的終端銷售（sell-through）狀況。

關於財務體質，截至第一季底，昆盈總資產35.8億元，其中現金及約當現金占資產比重約40%，負債占總資產比例僅12.1%，流動比率與速動比率維持穩健。公司認為，目前資金水位與財務韌性仍維持良好狀態。

針對後市，昆盈指出，人工智慧帶動新一波市場需求，公司持續研發AI相關周邊產品，同時密切關注中美戰略對抗、地緣政治衝突、中國產能過剩與海運交期等風險因素。

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