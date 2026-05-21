AI正式進工廠！9成製造商認了：不數位轉型恐失去競爭力

洛克威爾自動化最新發布的報告指出，製造商預期至2030年將有超過半數的營運流程由AI支援。（下載自PEXELS）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在生成式 AI、工業自動化與供應鏈重組浪潮持續推進下，全球製造業的數位轉型已不再只是「選項」，而是攸關競爭力的核心生存戰。

全方位整合與自動化網路資安廠商洛克威爾自動化（Rockwell Automation）最新發布《2026年智慧製造現狀報告》指出，高達90%製造商認為，數位轉型已成為維持競爭力的必要條件，產業焦點也從「是否導入數位技術」，正式轉向「如何真正落地、規模化擴展，並創造可量化效益」。

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這份報告針對全球17個主要製造國家與地區、超過1,500家企業進行調查，結果顯示，製造業正進入智慧製造發展的重要轉捩點，越來越多企業已從過去的試點驗證階段，邁向更全面的實際部署。

報告指出，目前已有59%製造商積極將智慧製造技術應用於日常營運，相較之下，仍停留在試點階段的企業僅剩18%，顯示「小規模測試」正逐漸退場，智慧製造開始真正成為工廠營運的一部分。

AI更被視為下一波工業競爭優勢的核心引擎。調查顯示，目前已有三分之一（34%）的營運流程導入AI輔助技術，協助品質管理、資安與製程優化等應用，製造商也預期，到了2030年，將有超過半數營運流程由AI支援，意味AI將不再只是輔助工具，而是未來工廠核心營運能力的重要基礎。

不過，報告也點出另一個產業現實，雖然企業持續蒐集大量資料，但真正被有效運用的資料比例僅有43%。換言之，限制企業競爭力的關鍵，已不再是「資料可用性」，而是企業是否具備將資料有效運用，轉化為決策與執行能力的營運智慧。

除了效率與AI應用外，資安也成為製造業不可忽視的重要課題。報告顯示，近半數（46%）製造商在過去一年至少遭遇一次資安事件，反映隨著工廠環境日益連網、自動化程度提高，企業面臨的風險也同步增加。

因此，安全且整合的IT（資訊科技）／OT（營運技術）架構，正逐漸成為企業推動AI與進階自動化的必要基礎。報告也指出，製造商目前的轉型投資，已更加聚焦於具體且可衡量的成果，包括提升產品品質、降低成本、減少營運風險，以及提高整體設備效率（OEE）等。

值得注意的是，目前仍有約三分之一的營運預算持續投入工業技術領域，顯示企業對智慧製造的投入已從短期實驗，逐步轉向長期、執行導向的策略性投資。

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