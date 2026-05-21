藍營批碳基董座是「綠友友」拿補助 經部駁斥

針對國民黨團質疑無人機產業補助是圖利「綠友友」。經濟部強調，任何補助申請都公開歡迎任何台灣廠商投件，不看政黨色彩。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕國民黨黨團在國防特別條例中刪除無人機產業發展等預算，今（21）日針對無人機召開記者會指，碳基科技董事長陳文宏曾任小英之友會總會長，質疑政府圖利「綠友友」。經濟部今（21）日回應，碳基公司近十年無獲得經濟部補助，經濟部呼籲勿拼湊資料影響產業發展，經濟部也強調，任何補助申請都公開歡迎任何台灣廠商投件，不看政黨色彩，只要符合政策方向，「任何友友皆可申請，並無差別對待」。

國民黨團表示，碳基科技董事長陳文宏曾任小英之友會總會長，涉足環境資源、綠能到無人機產業，該公司一手取得中科院1.5億元標案，另一手又獲經濟部產發署4倍補助。

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對此，經濟部盤點，碳基公司至今僅於2009年及2016年兩度共獲得經濟部補助共3090萬元，皆遠早於國民黨團所說的2025年陳文宏成為董事長的時間，其資料引用有明顯錯誤。

經濟部強調，政府政策推行本於公開透明的原則，都在媒體及網路上公開資訊，透過政策引導產業發展是理所當然。任何補助申請都公開歡迎任何台灣廠商投件，不看政黨色彩，只要符合政策方向，任何友友皆可申請，並無差別對待。

經濟部也強調，企業投件後，經濟部皆一視同仁，透過外部審查委員共同參與，確保申請者符合每項補助案的申請條件，並依照申請文件內容判斷是否給予補助。

最後，經濟部語重心長表示，立委如果這樣拼湊資料問政，恐打擊產業發展，負面影響全國兩百多家業者。

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