吳宗憲轟無人機產業污染宜科翻車了 經部：並無在宜科生產

經濟部產發署強調，無人機零件並無在宜科生產。示意圖，非本新聞所描述的無人機。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕國民黨縣長參選人吳宗憲競選總部指無人機產業進駐宜蘭科學園區（宜科），部分無人機零件可能導致PFAS汙染，經濟部產發署今（21）日對此回應，無人機零件並無在宜科生產，而相關零件皆依「毒性及關注化學物質管理法」，向主管機關申請核可並定期申報流向，並在特定區域生產。

經濟部指出，無人機廠商的製程原則上以設計研發、AI軟體控制、機殼組裝及系統測試為主，製程主要使用碳纖維材料、馬達、電池與電子板，多不涉及大規模零件製造。

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媒體報導指部分無人機零件可能包含高濃度PFAS的高風險合成或大量排放，經濟部強調，皆須依「毒性及關注化學物質管理法」，向主管機關申請核可並定期申報流向，且在特定區域生產，並無包括記者會中所提的宜蘭科學園區。

經濟部續指，除毒管法外，行政院也核定「全氟及多氟烷基物質（PFAS）管理行動計畫」，包括經濟部、環境部、衛福部等14個部會，共同做好PFAS的管理及環境監測等，為人民健康把關。

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