深度節能已省逾120億度 華邦電、台積電等大廠帶頭秀成果

經濟部舉辦115年節能標竿觀摩會，華邦電大獲好評。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署舉辦「115年節能標竿觀摩研討會」，記憶體大廠華邦電獲得節能標竿獎金獎，由華邦電子高雄廠分享以AI賦能與能源大數據平台的創新應用，吸引超過百位產業人士踴躍參與。

華邦電子高雄廠獲得節能標竿金獎，自建廠初期便將節能思維融入廠務設計，建置「能源管理看板」整合大數據分析平台，作為 AI 智慧調控的基礎。具體應用包括:智慧冰機運轉四部曲、智能空壓機系統運轉最適化以及燃燒模式智能轉換等，成功節電逾 674 萬度、減碳量達3333 公噸，展現 AI 驅動深度節能的卓越成果。

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銀獎企業也帶來精彩案例，包括台積電晶圓十五B廠以 AI-ML 2.0 智能模型優化冰水系統；群創光電七廠結合冰水 AI 預測控制與外氣空調箱（MAU）盤管創新串聯；友達光電龍潭廠則汰換高效能空壓機（CDA）並升級廢水廠離心式鼓風機等節能措施。

能源署說明，節能轉型不侷限於製造業，目前已協助4.4萬家企業落實節能，其中逾3100家便利商店已導入AI能源管理系統。住宅部門則自112年起加速汰換532 萬台家電，共省下34.6 億度電，並為家電市場創造了1597億元銷售額，達成節能與刺激內需的雙贏。經濟部能源署提供節能績效保證示範補助、廢熱與廢冷回收技術示範補助及動力與公用設備補助、ESCO專案貸款等多項專案。

行政院推動「深度節能計畫」成效顯著，自2024年至2026年4月已累計節電120.68億度，目標達成率109.4%。以用電效率來看，去年我國每單位GDP所使用的電力更降至10.94度/千元，創下歷年最佳紀錄。以今年前4月節電約11.7億度計算，約可省下16.4萬公噸天然氣發電用量，等同於2.7艘LNG運輸船的供氣量，節能效益持續擴大。

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