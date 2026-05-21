中東戰火影響！前4月自美進口油氣創新高 天然氣暴增3.7倍

財政部表示，1-4月自美國進口原油及液化天然氣金額，創歷年同期新高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部指出，受戰事及供應調整配置影響，今年4月自美國進口原油（主要為頁岩油）激增1.1倍，前4月則年增7.3%，進口金額25億美元創歷年同期新高；自中東國家進口多呈衰退，致整體比重由去年同期66.7%驟降至57.9%。至於天然氣方面，前4月自美國進口12億美元、亦創歷年同期新高，劇增達3.7倍。

財政部指出，在能源轉型政策持續推進下，我國能源進口結構逐步朝向「增氣、減煤、展綠」方向調整，原油進口量已由2019年以前多逾3億桶，逐漸降至近年的2.6億至3億桶，進口金額同步收斂。

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2023年以來國際原油受供給過剩、中國需求疲弱影響，價格呈偏弱整理，今年3至4月美伊地緣政治衝突升溫，除阻礙航運外，國際油價突破每桶100美元，於100至120美元高檔震盪，同期間我原油進口量銳減，致今年1-4月原油進口金額64億美元、年減14.6%，進口數量減12.9%，為近11年同期最大值、量雙減。

就進口地區觀察，受戰事及供應調整配置影響，今年4月自美國進口原油激增1.1倍，前4月則年增7.3%，金額25億美元創下同期新高，自中東國家進口多呈衰退，致整體比重由去年同期66.7%驟降至 57.9%。

天然氣方面，隨燃氣發電需求增加，液化天然氣進口長期呈現上升趨勢，1-4月進口金額45億美元，年增8.3%，供應來源以澳大利亞占3成2居首，占比居次的卡達因荷姆茲海峽封鎖、運輸航線受阻，進口值大減38.5%，美國則劇增3.7倍至12億美元的同期高點。

另，煤近3年進口量明顯下降，1-4月進口20億美元、減0.4%，其中澳洲及印尼為前2大進口來源，合計占比逾8成，但兩者走勢分歧，進口金額各增22.1%及減33.7%。

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