銘鈺衝刺AI伺服器散熱商機 均熱片下半年擴產3至5成

銘鈺主力產品包括AI伺服器硬碟零件與CPU均熱片產品。（銘鈺提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕銘鈺（4545）今天在法說會指出，未來營運重心將聚焦台灣精密金屬沖壓業務，主力產品包括AI伺服器硬碟零件與CPU均熱片（Vapor Chamber）產品。其中，下半年均熱片產能預估將增加3至5成，隨新衝壓機台陸續到位，稼動率與毛利率可望同步改善，成為後續營運成長的重要動能。

銘鈺表示，目前精密金屬沖壓業務已成為公司核心，其中硬碟機零元件營收占比接近四成，主要產品包括伺服器硬碟使用的音圈馬達與墊片。目前看好AI伺服器需求持續提升，高容量硬碟規格同步升級，帶動產品尺寸與單價增加，即便整體硬碟市場出貨量持平，仍有助於營收成長。

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銘鈺透露，目前全球硬碟零件市占率約達三成，市場上平均每四台硬碟，就有一台採用公司零件，並同步供應兩大國際硬碟品牌客戶。銘鈺表示，目前AI伺服器約仍有7至8成使用傳統硬碟（HDD），且固態硬碟（SSD）價格仍明顯高於傳統硬碟，在成本考量下，企業級儲存市場仍高度仰賴HDD產品。

除了硬碟產品，均熱片業務也成為銘鈺近年積極布局的重點，以現階段來看，均熱片已占電子衝壓零元件營收24%，產品主要應用於PC與伺服器CPU散熱，其中伺服器CPU產品因尺寸較大、材料成本較高，單價亦明顯優於PC產品。隨AI伺服器功耗持續提升，高階散熱需求同步增加，均熱片需求維持強勁成長。

銘鈺觀察，今年以來客戶需求相當強勁，但現階段產能尚不足以完全滿足需求，客戶機種數量也已由過去個位數增加至雙位數，因此公司持續進行設備投資與產能擴充，預估下半年均熱片產能將增加3至5成，營收占比也有機會進一步提升至30%以上。

資本支出方面，銘鈺2025年投入約1.9億元擴充均熱片相關設備，2026年第一季再投入約2700萬元，未來兩年仍將維持較高資本支出水準，以支應新產線與衝壓機台需求。公司強調，在手自有資金仍足以支應擴產計畫。

不過，銘鈺也坦言，2025年毛利率下滑主要受到銅料價格上漲、匯率波動，以及產品機種增加但機台不足影響，導致稼動率下降，全年營業毛利率由23%降至15%。預期隨著新設備於今年上半年陸續到位，下半年供應能力提升後，稼動率與毛利率可望逐步改善。

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