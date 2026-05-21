南亞科調整股利為1.347元 預計7月7日除息

（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）今（21）日召開股東會，會後並舉行董事會，因公司辦理私募普通股，股本變大，公告調整每股現金股利由1.5元變為1.34714912元，除息交易日為7月7日，預計8月6日發放現金股利。

南亞科表示，因公司辦理私募普通股，致可參加分派股數由30.98億股增加為34.5億股，因此，調整每股現金股利分派由1.5元變為1.34714912元。

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南亞科今股東會通過2025年營業報告書、盈餘分派等議案，由董事長鄒明仁主持。受惠全球記憶體市場供需結構改善，南亞科去年全年合併營收665.9億元，年增95.1%，稅後淨利66.1億元，稅後每股盈餘2.13元，順利轉虧為盈。

展望今年營運策略，鄒明仁指出，將持續優化產品組合包括DDR4、LPDDR4、DDR5 等，滿足現有及潛在客戶需求，以提升整體獲利能力；增加伺服器級記憶體模組的出貨，支應資料中心及邊緣運算的需求；加速開發客製化超高頻寬記憶體，完成產品驗證，以因應AI邊緣運算市場的興起；加速5A新廠營建，完成5A新廠的廠務設施及無塵室建設，預期明年初開始導入製程設備。

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