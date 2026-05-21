台灣學子勇奪KidWind世界賽4冠 展現新世代創新實力

KidWind風力能源世界賽，我國學生再創佳績。（取自駐芝加哥辦事處臉書）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣學生在美國威斯康辛州舉辦的國際能源教育競賽「KidWind風力能源世界賽」大放異彩，來自全美及台灣、泰國等多國共550名學生競爭，台灣代表隊一舉拿下4項冠軍及1項葉片工程獎，展現我國在再生能源教育與實作領域的深厚實力，也凸顯台灣長年深耕綠能教育、積極接軌國際的成果。

經濟部能源署表示，長期與國內推動KidWind風力能源競賽團隊合作，早期即於台南沙崙綠能科技示範場域共同辦理相關活動，並於2021年至2023年間連續舉辦「KidWind風力能源亞洲聯賽」，以沙崙作為綠能教育與實作基地，結合風力發電、再生能源應用及動手實作課程，逐步培養青年學子對能源科技的興趣與創新能力。

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能源署指出，隨著賽事規模逐年擴大，相關推廣活動也已延伸至全台各地，逐步建立綠能教育網絡，讓更多學生透過競賽接觸能源科技與工程設計。

能源署表示，台灣代表隊此次不僅在多項競賽奪冠，也憑藉團隊合作與創新設計能力脫穎而出，展現青年學子在能源科技領域的發展潛力與國際競爭力，讓世界看見台灣在再生能源教育上的扎實基礎與創新能量。

經濟部指出，亮眼成績背後仰賴長期投入與持續累積，此次獲獎除肯定參賽團隊努力成果，也展現台灣青年勇於挑戰、突破自我的精神。

能源署補充，台灣自2019年引進KidWind風力能源競賽，以風力與太陽能等再生能源為主題，結合科學實作、工程設計與團隊競賽，已從初期教育推廣活動，逐步發展為涵蓋國小至高中職，並串聯區域預賽與亞洲決賽的國際型競賽平台。經濟部也期盼獲獎團隊持續發揮專業與創意，在更多國際舞台再創佳績。

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