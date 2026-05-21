電力系統過熱恐引發火災 現代汽車在美召回逾5.4萬輛車

南韓汽車大廠現代汽車（Hyundai Motor）將在美國召回超過5.4萬輛車。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）近日發布的報告指出，南韓汽車大廠現代汽車（Hyundai Motor）將在美國召回超過5.4萬輛車，原因是部分車輛可能有過熱甚至起火的風險。

綜合媒體報導，現代汽車此次召回涉及2024至2026年款的Hyundai Elantra Hybrid油電車。相關車輛的電力系統在高電力負載情況下可能過熱，導致車輛無法啟動，或進入降功率保護模式。

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NHTSA表示，多數情況下，車輛僅會出現無法啟動或動力受限等異常狀況，但在少數案例中，過熱問題可能造成電力系統及其他內部零件受損，進一步提高起火風險。

報告指出，問題可能與控制軟體未能提供足夠冷卻有關，估計約1%的召回車輛受到影響。

現代汽車目前已接獲4起相關事件通報，其中1起發生起火情況，但尚未傳出事故或人員傷亡。

根據公告，受影響車主將陸續收到通知，可免費前往現代汽車經銷商更新HPCU軟體。即使車輛已超出原廠保固範圍，相關維修服務仍將免費提供。

此外，現代汽車也表示，若車主過去曾自行負擔與此次召回問題相關的維修費用，亦可依規定申請補償。

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