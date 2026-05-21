預售屋並未出現解約潮 近4年解約率僅2％上下

預售解約代價高、機率低，但潛在陷阱不少。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕預售屋解約代價太高，因此比率偏低。根據房仲業者彙整近4年全國預售屋揭露件數以及解約件數，發現解約比率偏低，落在2%上下。房仲業者表示，預售屋解約最高要面臨總價15%的違約賠償金，因此，多數已購戶寧可咬牙補足房貸差額不足或是跟建商協商，也不會輕言解約。

桃園、台中、高雄 預售屋解約數突破1千件

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根據信義房屋彙整2022至2025年全國預售屋揭露件數與解約件數，2022年全國預售屋揭露件數近8.33萬件，但解約件數僅1154件、解約率不到1.5%；2023年全國揭露件數近10.72萬件、解約件數僅2291件，推估解約率約2.1%；2024年全國揭露件數高達13.06萬件、解約件數為2945件，解約率約2.3%；2025年全年揭露件數下滑至4.28萬件、解約件數不到1千件，僅750件，解約率約1.8%。

信義房屋指出，若以區域預售屋解約情形來看，2023年以來，解約件數累積突破1千件的都會區，則有桃園市、台中市與高雄市，主因不外乎就是近幾年房價大幅飆漲，且推案量大增的區域。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售屋買賣有賺有賠，不過，解約這個選項代價過於沉重，尤其按照契約規定可能會直接損失已繳價金或違約賠償上限為總價的15%，即使非自用民眾也不太可能會立刻就選擇投降輸一半，除非房價已經明顯修正，並預期到交屋後虧損金額可能會大於解約賠償金額，才有可能出現預售屋大幅解約的情況發生。

曾敬德表示，過去幾年預售屋大幅上漲，主因是民眾有不買會更貴的預期，但隨著房市過熱時間拉長，政府自然會出手抑制過熱房市，因此，當時過於衝動購買預售案的民眾，有可能遭遇難以預料的風險，像是央行的選擇性的信用管制措施，便針對多套房貸民眾進行貸款成數限制，最後已購民眾只能多掏腰包補足房貸不足的成數。

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