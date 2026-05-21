傳黃仁勳將再訪台並辦「兆元宴」 張淑芬：他一定會找我們

張淑芬（中）表示，黃仁勳每次來一定找我們，但還沒約好，到目前還不知道。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳將再訪台，更預計28日舉辦「兆元宴」，邀台灣供應鏈大咖餐敘，再度引起關注。台積電（2330）創辦人張忠謀妻子、台積電慈善基金會董事長張淑芬今（21）日到雲林出席活動，面對媒體詢問是否會和黃仁勳見面？她表示，他（黃仁勳）一定會和我們見面。

去年黃仁勳11月來台，首站造訪台南，傳有意出資鎖定台積電Fab 18廠區旁規劃的P10、P11預留用地。更有供應鏈消息傳出，黃仁勳預計本月27日抵台，28日舉辦「兆元宴」，邀請台積電、鴻海、台達電、聯發科等供應鏈大咖餐敘。

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此外COMPUTEX 2026將在6月2至5日登場，黃仁勳將於6月1日演講，主軸聚焦AI下一階段發展，不過更令人關注的是，輝達是否會以更積極方式鎖定台積電先進製程產能。

張淑芬今出席慈善基金會在雲林虎尾的活動，媒體詢問「會和黃仁勳見面嗎？」她簡單回應，「他每次來我們一定都會見面，他會來找我們。」媒體再問「有約好了嗎？」她回應「還沒有約好，到目前還不知道」。

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