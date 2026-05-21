網傳移工失聯惡化元兇是「它」 勞動部3點聲明駁斥

外界持續關注移工逃逸問題。圖為高雄逮1跳船印尼漁工。（民眾提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕外界持續關注移工逃逸問題，不少言論直指「家事移工一站式講習服務」是造成家事移工逃逸的幫兇，勞動部今日揭露數據澄清，2023年一站式講習開辦後，外籍看護的失聯率自2022年的3.85%，下降至2025年的1.81%，是明顯改善而非惡化。

勞動部聲明如下：

對於近期網路關於失聯移工的相關討論，勞動部提出3點說明：

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第一、外界關注勞動部對於改善失聯移工的作法，勞動部表示，從2023年勞動部開始推出家事移工一站式講習服務，把新聘移工和超過5年沒有上課的移工找來進行法遵相關宣導，告訴移工如果曠職、失聯超過3天，將會被廢止聘僱許可，以及終生不得到台灣工作。講習服務過程中，也告訴移工，如果失聯期間，還去做非法工作，最高可處15萬罰鍰。

第二、勞動部發現，一站式講習開辦後，失聯問題有明顯改善。一站式講習開辦前，2022 年外籍看護的失聯率是3.85%，一站式講習開辦後，2025年外籍看護的失聯率下降到1.81%。

第三、勞動部要告訴大家，我們會加強從源頭防治失聯移工，也會和內政部跨部會持續改善問題。

圖為失聯移工騎機車與小貨車碰撞。（ruirueirueirui提供）

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