靠打工存款孤注一擲！24歲男「靠副業」翻身 1年拚出3600萬營收

Seán Leddin靠16歲開始打工存下的積蓄開啟副業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕愛爾蘭一名24歲年輕創業家，靠著學生時期萌生的副業點子，成功打造出年營收突破100萬歐元（約新台幣3652萬元）的珠寶品牌。他透露，大學畢業後曾被父母下「最後通牒」，要求他必須在4個月內把副業變成真正事業，沒想到品牌後來迅速爆紅，甚至開始進軍全球市場。

外媒報導，來自愛爾蘭的雷丁（Seán Leddin），從小就對做生意充滿興趣，學生時代曾在學校販售糖果，疫情期間也經營過保健品配送服務。後來，他在大學攻讀國際商務與法文期間，意外找到真正想做的事業方向。

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雷丁表示，自己是在法國交換學生期間得到創業靈感。當時他觀察到，世界各地都有大量愛爾蘭僑民，即使長年旅居海外，仍對家鄉文化懷有強烈情感。因此，他決定結合自己對商業與愛爾蘭語的熱愛，創立帶有愛爾蘭文化特色的珠寶品牌「Fíor Jewellery」。

雷丁從小接受全愛爾蘭語教育，希望透過珠寶設計，把愛爾蘭文化與情感帶向全世界。不過，他也發現，雖然愛爾蘭已有許多歷史悠久的珠寶品牌，但不少品牌行銷方式仍偏向傳統。因此，他決定主打社群平台與年輕市場，透過TikTok等平台推廣品牌。

雷丁坦言，自己當時並不懂行銷或內容創作，「很多事情都是邊做邊學。」但隨著影片逐漸爆紅，品牌社群迅速累積超過6萬名粉絲，甚至有約15%的銷售直接來自TikTok商店。

創業初期，雷丁主要靠16歲開始打工存下的積蓄，以及疫情補助金作為資金來源。他認為，電商創業最大的優勢就是不需要實體店面，「你只需要產品、包裝與網站，接下來就是行銷。」

真正的關鍵時刻出現在他大學畢業後。雷丁回憶，當時他與父母進行了一場重要談話，父母雖然支持，但也明確表示，只給他4個月時間證明這項事業真的有未來。

沒想到，就在那幾個月內，Fíor Jewellery銷售快速成長，成為品牌真正的爆發期。雷丁透露，公司營收從他大學最後一年到隔年暴增超過1000%，去年更首次突破100萬歐元年營收。

目前，Fíor Jewellery除了深耕愛爾蘭市場，也開始積極拓展澳洲與美國市場，鎖定全球愛爾蘭僑民客群。雷丁表示，未來仍希望持續推出具有文化意義與故事性的珠寶作品，把品牌打造成國際級的愛爾蘭珠寶代表。

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