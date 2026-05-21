水冷需求旺 雙鴻董事長林育申：下半年滿好的

雙鴻今日舉辦股東會。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻（3324）今日舉辦股東會，董事長林育申受訪時指出，受惠水冷需求持續提升，加上第二季到下半年產能提升，今年水冷營收比重將達70%，ASIC產品營收比重則有望達到4成。法人預估，雙鴻全年營收成長將達6成至7成、達到400億水準，毛利率將維持30%，獲利優於去年。

因AI伺服器水冷滲透率持續提升，雙鴻近年營運節節高升。展望今年，林育申指出，目前水冷訂單看到明年，因晶片瓦數提升、各家CSP（雲端服務供應商）追趕算力，記憶體也需使用水冷散熱、是巨大商機，第四季單季雙鴻的記憶體水冷產品貢獻將達1成。

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受惠AI代理應用發展，近期均熱片需求激增，林育申說明，雙鴻是美矽晶片大廠的CPU伺服器均熱片的關鍵供應商，隨著客戶的市占率提升，加上雙鴻技術、服務表現佳，越發受客戶倚重，並也計畫將均熱片產品送樣輝達（NVIDIA）認證。

目前，雙鴻均熱片的月產能為十幾萬顆，為支應客戶需求，雙鴻也計畫擴張產能，今年底至明年初就將擴產到每月100萬顆。林育申也說，雙鴻已經在泰國廠購入土地興建四期廠區，用於生產均熱片，預計半年內完成建廠與設備進駐。

不過，許是商機火熱，許多廠商有意進入散熱領域並生產均熱片，對此林育申認為，比較薄形的初階產品生產門檻不高，不過GPU使用的3ｍm厚均熱片生產難度高，市場上含雙鴻僅2至3家廠商獲得認可，實際上要搶商機不容易。

除均熱片產能擴張外，雙鴻其他各產品線也都會擴產，水冷板將從目前2000至3000對擴至4000至5000對，第二季達成產能目標；分歧管（Manifold）從30萬擴至40萬、上半年完成。另雙鴻在製造設備、高階檢驗設備的投資超過100億，以支應客戶對良率的需求。

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