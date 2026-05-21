自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

APP再度出包當機 台新證券公告：已恢復正常顯示

2026/05/21 13:24

針對台新證券交易系統一度出現異常，官網強調已經恢復正常顯示（圖為台新證券官網截圖）針對台新證券交易系統一度出現異常，官網強調已經恢復正常顯示（圖為台新證券官網截圖）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新證券上個月才發生單月「出包三次」紀錄，不料，今（21）日台股大漲逾千點之際，今天再度傳出「當機」消息，用戶反映APP卡死、畫面一度頻頻「轉圈圈」，引起投資人哀嚎聲四起；對此，台新證券在今天中午約12點50分說明，對今日系統出現異常，於第一時間即啟動緊急應變機制，系統已約於上午10點恢復正常。

台新證券的網路系統又爆災情！台股今天開盤大漲1300點，盤中更一度大漲1500多點，但是，卻有許多客戶反映，上網反映，「系統又當機無法下單」，「速度變慢、卡卡」，甚至跳出系統忙碌等錯誤訊息，有客戶抱怨「少賺的、要算誰的？」

對此，台新證券今天先透過官網表示，「各電子交易平台即時帳務（庫存）當日成交已恢復正常顯示，請用戶務必重新查詢確認委託單狀態，如有問題請洽所屬營業員」；接著，台新證券也說明，「對今日系統出現異常，於第一時間即啟動緊急應變機制，系統已約於上午10點恢復正常。」

台新證券強調，對於系統異常造成客戶不便，深表歉意，並允諾確保客戶的資產，不因系統異常而受影響，並將持續強化系統穩定，傾力維護客戶權益。

其實，根據統計，台新證券與元富證券4月6日合併後，台新證券已經出包3次，申報錯帳金額達新台幣20.11億元。

此外，金管會今天下午也將針對台新證券下單系統出包事件，進行說明，包括相關責任釐清等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財