鎖定移工商機 一卡通「儲值歡迎卡」納勞動部移工入境歡迎包

一卡通推出移工專屬「入境歡迎卡」，正式納入勞動部「移工入境歡迎包」中，並製作母語影片，協助移工快速適應在台日常支付需求。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕電子票證已是台灣民眾日常生活的重要工具，有鑑於每月有數千名移工抵達台灣，一卡通推出「移工入境歡迎卡」，正式納入勞動部移工入境歡迎包中；更攜手One-Forty（台灣四十分之一移工教育文化協會）製作東南亞母語版教學影片，協助移工快速適應在台日常支付需求。

根據勞動部勞動力發展署統計，全台移工人數已超過87萬人，每月更有數千名移工抵達台灣，在建設、製造、照顧服務等產業中扮演重要角色，成為支撐台灣社會與產業發展不可或缺的力量。

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一卡通公司表示，考量移工在台工作與生活期間，常面臨語言、文化及金融服務取得等挑戰，因此以「普惠金融」為核心理念，打造更便利且友善的支付環境。一卡通已攜手 FINTECH 科技金融公司「東聯互動」，率先推出電子支付跨國匯兌服務，讓移工可透過 iPASS MONEY APP 即時進行線上匯款，免去請假奔波金融機構的不便，安全、快速地將辛苦工作的收入匯回家鄉，照顧海外家人的生活需求。

此外，考量電子票證已成為台灣民眾日常生活的重要工具，一卡通更與One-Forty跨界合作，推出專屬一卡通儲值歡迎卡，並製作印尼、越南、菲律賓與泰國等4國語言版本的電子票證教學影片。內容涵蓋公車、捷運搭乘及電子支付等常見生活情境，由母語教師親自引導說明，降低移工初來乍到的不安與資訊落差，更快建立生活安全感與金融使用信心。

One-Forty深耕東南亞移工教育逾10年，打造全台最大移工學習社群平台，長期致力於推動移工教育、多元文化理解及友善職場環境，並協助企業落實 ESG 與 DEI（多元、平等、共融）理念。

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