台綜院：AI需求有效帶動產業 4月電力景氣燈號續呈熱絡紅燈

4月電力景氣燈號續呈熱絡紅燈。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院今（21）日發佈2026年4月份台灣EPI電力景氣指數，AI、高效能運算與雲端應用需求維持暢旺，帶動半導體與資通訊供應鏈產能持續緊俏，推升整體產業生產動能，惟中東戰事影響能源與原物料成本，並增加全球供應鏈不確定性，對部分傳統產業形成壓力。整體而言，AI需求仍有效帶動國內產業用電成長，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長3.27%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈。

台電高壓以上用電方面，4月整體產業用電量較去年同期成長0.79％，其中製造業減少0.3％，服務業成長5.96％。隨再生能源發電快速增加，企業綠電使用比重持續提高，部分製造業用電需求逐步轉由再生能源供應。

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2026年4月，中東戰事升溫影響全球供應鏈與能源市場，推升國際油價與運輸成本，並增添全球通膨與經濟成長放緩疑慮，對部分傳統產業生產與用電造成影響。然而，AI、高效能運算與雲端應用需求仍維持強勁，帶動半導體、伺服器與資料中心等供應鏈持續熱絡，成為支撐國內經濟與產業景氣的重要動能。

台綜院指出，台灣憑藉半導體與資通訊供應鏈優勢，持續受惠全球AI投資熱潮。雖整體用電與景氣成長力道略為收斂，但AI所帶動的結構性需求仍有效支撐國內經濟，台綜院預測2026年4月相較去年同期經濟成長率達10.3％。

綜合觀察，2026年4月雖然受到中東戰事影響，全球能源供應與國際運輸不確定性升高，推升油價、原物料與物流成本，並增添全球通膨壓力，使部分產業成長動能略微趨緩。然而，人工智慧（AI）、高效能運算與雲端應用需求仍維持強勁，各國持續投入AI基礎建設與算力布局，帶動我國半導體先進製程、先進封裝及AI伺服器等相關供應鏈需求成長，成為支撐國內經濟與出口的重要力量，使整體經濟在外部干擾下仍維持穩健成長。

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