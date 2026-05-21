台股狂飆千點、新台幣一度重見31.5字頭，中午暫收31.6元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕受惠於晶片巨頭輝達（Nvidia）財報與展望雙雙優於預期，加上美國與伊朗有望達成協議，市場避險情緒降溫，美債殖利率與美元指數同步回落。台股迎來報復性反彈，早盤狂飆逾千點；在資金行情簇擁下，新台幣兌美元匯率也應聲走揚，盤中一度升破31.6元，最高觸及31.561元，中午則暫時收在31.6元、升值8.26億美元。

台股今日強勢反攻，也帶動新台幣同步走升，不過相較股市驚人的漲幅，匯價升勢相對溫和。觀察主要亞幣表現則呈現分歧，顯示市場資金進出仍偏向審慎。

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新台幣今早以31.61元、升值3.3分開出，隨即升破31.6元關卡，重返31.5字頭，最高觸及31.561元，但隨後升幅收斂，匯價震盪拉回至31.63元附近，升幅明顯收斂。

匯銀人士分析指出，美國總統川普日前表示美伊談判已進入最後階段，此舉大幅提振市場的風險偏好，加上輝達超預期的財報表現，帶動亞洲股市同步大漲。

然而，聯準會（Fed）最新公布的會議紀錄卻澆了一盆冷水。紀錄顯示，多數官員強調若通膨持續高於2%目標，不排除採取適當的升息舉措；而近期美國通膨數據也反應了油價飆升的衝擊。在市場普遍預期聯準會短期內降息機率轉低的背景下，美元指數獲得強勁支撐，這也導致主要亞幣反彈力道受限，日圓兌美元匯率今早甚至再度走軟至158.98，逼近159。

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