僅23歲年營收2.2億！他沒有背景、不砸廣告 親曝靠這些招賺翻了

Zechariah Thomas從19歲就開始創業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大一名23歲年輕創業家，因為不滿冰球裝備價格過於昂貴，決定親自改變現況。他19歲創立平價冰球品牌，主打高規格、低價格的碳纖維冰球桿，他採取「線上直售」模式，不依賴大型運動用品實體通路，不僅迅速在網路爆紅，公司2026年營收更預估將突破700萬美元（約新台幣2.2億元）。

根據外媒報導，來自加拿大安大略的湯瑪斯（Zechariah Thomas）從小就是冰球選手，甚至曾打進小聯盟職業體系。他坦言，自己一路以來最大的感受，就是冰球成本「高得離譜」。

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湯瑪斯指出，一名球員平均每個賽季會折斷12到15支球桿，而每支替換球桿價格高達400至500美元（約新台幣1.3萬至1.6萬元）。除此之外，加入冰球隊每年還得支付約1萬至2萬美元（約新台幣32萬至64萬元）的費用，甚至不包含交通與旅行開銷。

他認為，昂貴的裝備正讓冰球逐漸變成「只有有錢人玩得起的運動」。因此，湯瑪斯在2022年、年僅19歲時創立Swift Hockey，販售職業等級碳纖維冰球桿，但價格壓低至約200美元（約新台幣6311元），幾乎只有市場價格的一半，希望讓更多年輕人有機會參與運動。

疫情期間，因比賽停擺，湯瑪斯開始研究電商與直運（Dropshipping）模式，並陸續經營多個網路商店。後來，他出售其中一家電商事業，取得創業資金，全力投入Swift Hockey。

與傳統品牌不同的是，Swift Hockey採取「線上直售（DTC）」模式，不依賴大型運動用品實體通路，而是直接透過網路販售商品。湯瑪斯表示，這讓公司能省下中間成本，在維持獲利的同時，把價格壓得更低。

他透露，公司創立前2年幾乎完全沒有投入廣告預算，卻靠社群口碑與自然流量迅速成長。如今，公司已有約20名員工，並與加拿大大型運動用品通路建立合作關係。

除了冰球裝備外，湯瑪斯也計畫將產品拓展至棒球、匹克球等其他運動領域。他表示，自己曾在LinkedIn分享「降低運動門檻」理念，結果意外爆紅，吸引大量網友支持。他說「研究後我發現，幾乎所有運動都存在同樣問題，大家都快被價格逼退出場了。」

因此，他的品牌除了販售平價商品外，也提供獎學金與補助計畫，幫助弱勢社區年輕球員支付裝備、訓練與比賽費用。談到創業歷程，湯瑪斯坦言，年輕創業雖然在資金募集上較辛苦，但自己更熟悉社群與網路行銷，反而成為優勢。他強調，自己最終目標並不只是賣球桿，而是打造一個「讓更多人玩得起運動」的品牌。

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