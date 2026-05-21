以為阿嬤生前只留7900萬 孫整理遺物被「神秘筆記本」職業級操作驚呆

許多人只在意留下多少財產，但真正重要的是如何讓資產能穩定延續。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名39歲男子在整理96歲阿嬤的遺物時，意外揭開一段震撼全家的「投資人生」。原本家人只知道她繼承了爺爺約4億日圓（約新台幣7876萬元）資產，沒想到她數十年來不僅靠股票配息滾出驚人財富，甚至還留下詳細投資筆記、遺囑與相續規劃，被孫子驚呼「阿嬤根本是專業投資人！」

根據日媒報導，住在東京的高橋健太（化名）幾年前失去母親後，開始特別關心獨居的96歲外婆靜江（化名）。靜江住在附有照護服務的高齡住宅，30年前從爺爺手中繼承4億日圓資產，家人原以為生活一切穩定，沒想到某天管理公司突然通知，靜江被發現安詳離世於房內。

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家屬在處理後事與整理遺物時，從她書桌抽屜裡發現多本筆記本。翻開後，裡頭密密麻麻記錄著證券帳戶、保險契約、股票配置與投資心得，甚至連「哪些股票不能賣」、「相續稅該由哪張保單支付」都安排得鉅細靡遺。

更讓家人震驚的是，靜江的大部分資產並非現金，而是持有數十年的個股，涵蓋食品、通訊、商社、零售與基礎建設等多個產業。她長年靠股息收入每年進帳數百萬日圓，並持續將配息再投入市場，讓資產持續增長。

高橋透露，阿嬤生前經常說自己「來日無多」，但實際上直到過世前，仍天天研究報紙，分析各家企業未來發展。筆記中甚至寫下「高齡化社會需求會增加」、「景氣差也不容易虧損」等產業觀察，投資邏輯相當成熟。高橋看到後忍不住驚呼「阿嬤是專業級投資人嗎……」

除此之外，靜江還事先準備好遺囑、稅金與失智後的監護契約，幾乎把所有可能發生的問題都提前規劃完成。高橋未來預計繼承部分股票資產，光是每年股息收入就約有300萬日圓。

專家指出，許多人只在意留下多少財產，但真正重要的是如何讓資產能穩定延續，避免家人因稅務、財產分配與資訊不透明陷入混亂。尤其股票等金融資產比房地產更容易成為「看不見的遺產」，若沒有事先規劃，後代往往難以接手。

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