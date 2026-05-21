撐不住了...福斯汽車將找中企「共享歐洲工廠」？執行長出面全說了

德國福斯汽車（Volkswagen）正在縮減其龐大的生產網絡。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕德國福斯汽車（Volkswagen）執行長布魯姆（Oliver Blume）週三（20日）在員工大會上表示，福斯目前並未與中國製造商就歐洲汽車工廠產能過剩問題進行談判，不過這項問題確實必須加以解決。

《路透》報導，布魯姆表示：「我們在歐洲與德國的工廠仍存在產能過剩。我們需要處理這個問題，才能維持競爭力。」他並補充，目前「沒有任何與中國製造商的計畫或討論」。

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在獲利下滑、需求疲弱以及激烈競爭的壓力下，外界對福斯德國工廠未來的猜測正在升溫，上述因素正迫使這家歐洲最大汽車製造商縮減其龐大的生產網絡。

不過福斯已承諾，根據與德國工會及公司強勢勞工委員會達成的協議，將避免關閉工廠。

布魯姆上月底曾表示，與國防公司簽訂合約或與中國企業共享工廠，可能成為解決方案，這也引發媒體對潛在合作的猜測，例如斯泰蘭蒂斯（Stellantis）近期與中國車廠達成的合作案。

出於對本地產業的擔憂，德國下薩克森（Lower Saxony）與薩克森（Saxony）的政府官員已表態，願意接受與中國企業進行工廠合作。

但隨著中國車廠如比亞迪（BYD）與奇瑞（Chery）正積極擴大其在歐洲市場的市占率，也有其他人士警告，與中國企業合作，可能等同於替競爭對手提供助力。

布魯姆表示，過去3年的緊縮措施，包括在德國裁減5萬個職位，以及旗下奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）品牌的裁員，已讓公司更能應對充滿不確定性的時代，這些不確定性包括高額關稅與市場變化。

不過布魯姆也警告，汽車產業不會回到新冠疫情前在歐洲的銷售水準，而且福斯數十年來從德國向全球出口汽車的商業模式，正逐漸被「在關鍵市場實現本地化生產」的需求所取代，例如中國市場。福斯目前在中國是透過與當地企業成立合資公司的方式營運。

報導提到，福斯目前正推進出售位於德國北部奧斯納貝克（Osnabrueck）工廠給國防合作夥伴的談判。公司表示，在狼堡（Wolfsburg）、恩登（Emden）與茨維考（Zwickau）等工廠，去年平均已削減超過20%的成本。

福斯勞工委員會主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）則呼籲外界停止對德國工廠未來的揣測。

卡瓦洛在員工大會上對數千名員工表示：「現在給人的感覺，好像福斯幾乎成了被收購目標，而且需要被拯救一樣。」她呼籲管理層，應專注於福斯產品本身的成功，而不是「一再討論所謂的工廠關閉，或與第三方就工廠替代用途進行的假設性談判」。

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