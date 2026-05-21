川習會降溫中美對抗 ! 彭博揭 :「隱藏贏家」曝光、夾縫紅利正在發酵

香港成川習會意外彩蛋？外媒揭，金融市場嗅到新風向，開始押注金融中心復活。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國持續推動對中國「去風險化（De-risking）」、強化半導體與高科技出口管制之際，香港也逐漸成為中美科技與資金角力的重要灰色地帶，甚至被視為規避出口限制與資本流動的重要戰場。但，才剛結束的川習會，卻意外替香港帶來喘息空間，有機會吃到紅利，重新作為國際金融中心的受惠機會。

《彭博》引述法國外貿銀行（Natixis）亞太首席經濟學家加西亞-艾雷羅（Alicia Garcia-Herrero）指出，若中美未來建立新的投資協調機制，中國企業「會利用在香港的融資能力」再投資美國。他強調，這對香港來說，非常非常好。

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過去數年，香港一直是中美對抗的重要摩擦點，在美國對中國高科技圍堵升級背景下，香港也逐漸成為美國出口管制的敏感區域。近年，美國已將數十家香港企業列入黑名單，認為部分公司涉及協助中國取得受限制技術，使香港成為「出口管制規避戰場」的重要一環。

此外，美國在北京推動《港區國安法》後，取消香港特殊貿易地位，並對多名香港官員祭出制裁，其中包括現任香港特首李家超。

但日前剛在北京結束的川習會，中美雙方在會後共同釋出「建設性戰略穩定」訊號，即便台灣問題仍是雙邊關係最敏感議題，但市場已開始解讀，中美至少暫時降低了進一步衝突升級的風險。這對香港而言，這種氛圍本身就是利多。

值得注意的是，此次川習會上有個極具象徵性的畫面，就是美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與習近平在人民大會堂階梯上的握手。外媒體指出，過去魯比歐在擔任參議員時，曾積極支持香港民主運動，也是推動制裁李家超的重要人物之一，甚至一度遭北京制裁。如今雙方公開互動，被視為中美關係降溫的重要象徵。

艾雷羅認為，中國企業未來仍可能透過香港籌資，再投入美國部分非敏感產業，這對香港金融市場將是相當正面的訊號。

外媒指出，近期香港本地零售與IPO市場也開始出現回暖跡象。例如香港本土連鎖藥妝品牌龍豐集團（Lung Fung Group），近期就計畫最快於6月在港上市，市場估值約1億美元（約新台幣31.5億元）。

據悉，這家藥妝連鎖商店原本只是中港邊境的一家小藥房，但如今在全香港已擁有約30家門市，因平價名牌香水、美妝與藥品，成為中國旅客赴港的新熱門購物地點之一。

分析指出，目前市場正開始重新思考一件事，從這次川習會來看，香港暫時不再是中美正面衝突的核心戰場，對香港而言，或許已經是一種利多。

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