川普爆炒股 范斯直呼荒謬：總統不會坐在辦公室買賣股票

美國副總統范斯（JD Vance）在白宮記者會上替川普辯護，稱總統不會坐在辦公室買賣股票。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（ Donald Trump）最近被披露，在今年1月至3月期間共進行約3700筆股票買賣，總金額達到數億美元，引發炒股疑慮。對此，美國副總統范斯（JD Vance）在白宮記者會上替川普辯護，稱這些交易並不是川普本人操作，並強調川普與他本人都支持禁止國會議員進行股票交易。

綜合媒體報導，根據最新聯邦倫理申報資料顯示，川普在今年1月至3月短短1個季度內，執行高達3700筆獨立股票交易，交易總額就高達數億美元，還涉及多家跟其政府有業務往來的大型企業，像是包含輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）與波音（Boeing）等。消息一出，引發外界關注潛在利益衝突問題。

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范斯近日在白宮記者會上被問到川普炒股問題時，直言「這太荒謬了」，稱「總統不會坐在橢圓形辦公室裡，用電腦登入像羅賓漢（Robinhood）那樣的帳戶去買賣股票。」，並指川普擁有專業財務顧問管理其資產，相關投資決策由獨立機制處理。

當被追問其過去支持禁止國會議員進行個股交易的立場，是否與川普相關情況一致時，范斯表示，他與川普皆支持禁止公職人員利用職務資訊進行股票交易，並主張應透過立法加以規範，以避免利益衝突並提升政治透明度。

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