焦點股》富采：Micro LED大量交貨 帶量衝漲停

富采表示，今年營運重點將聚焦獲利改善，公司持續推動結構性調整與產品組合優化，並以高價值產品為核心方向。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED大廠富采（3714）受惠於Micro LED（微發光二極體）顯示開始大量交貨，管理層預期今年營收將呈現數倍成長，光通訊、機器人及場域經濟也將成為未來新成長重點。富采今日在大盤漲逾千點之下，股價開高走高，截至上午10時暫報漲停價74.1元，成交量2萬8949張。

富采預估，旗下先進顯示Micro LED資訊產品自第一季起逐步量產，於第一季開始逐步量產，隨良率提升與產能逐步開出，第二季營收將較第一季呈倍數成長，下半年產能也將較上半年增加一倍以上。富采認為，隨著光效持續提升，Micro LED除透明顯示與AR眼鏡外，後續也將進一步擴大至車載與智慧穿戴等應用領域。

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富采表示，今年營運重點將聚焦獲利改善，公司持續推動結構性調整與產品組合優化，並以高價值產品為核心方向。富采董事長彭双浪指出，隨著高毛利產品比重提升，公司毛利率已有改善跡象，第二季將進入零組件旺季，預期整體營收較第一季成長，獲利能力也將逐季改善。

除了顯示技術外，富采也積極切入AI資料中心與高速光通訊市場。彭双浪表示，公司於Touch Taiwan展出CPO（共同封裝光學）、VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）、CW DFB（連續波分散回授雷射）等技術。目前中距離VCSEL與長距離CW DFB技術已逐步成熟，未來將投入更多資源於光通訊與機器人等新領域。

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