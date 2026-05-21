焦點股》佳必琪：連結元件族群復活 帶量絕地反攻

佳必琪電源線打入美系晶片巨擘以及多加雲端服務供應商的供貨體系，並取得歐美日等5家國際新客戶訂單。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠佳必琪（6197）受惠高功率電源線（AI Power）佈局，法人預估相關產品今年營收可望年增6倍，隨著高壓電力、銅纜互連與光通訊產品同步放量。在今日大盤漲逾千點、連接元件族群滿血復活下，佳必琪早盤股價大漲，截至上午9時35分暫報234.5元，漲幅8.06%，成交量2635張。

佳必琪指出，公司過去在車用及儲能系統（ESS）領域累積500安培（A）高壓測試與產品經驗，近年全面轉向高功率電源線市場，產品電流等級已從30A快速提升至60A、100A，最新開案達130A，且相關驗證順利完成。目前已成功打入美系晶片巨擘以及多加雲端服務供應商（CSP）的供貨體系，並取得歐美日等5家國際新客戶訂單。

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在光通訊布局方面，佳必琪以「光銅並進」作為AI互聯核心策略，依應用場景區分，機櫃內短距離傳輸以銅連線為主，跨機櫃及長距離傳輸則以光通訊為主 。1.6T雙DR（雙數位重計時）光模組已送樣北美CSP客戶，800G HC（高速連接）產品本季開始對北美客戶放量出貨，並規劃明年推出3.2T產品、次年推進6.4T產品；高速主動電纜（AEC）及PCIe Gen6／Gen7高速互聯產品也陸續進入驗證與放量階段。

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