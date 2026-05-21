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焦點股》宇隆：切入人形機器人應用 股價飆漲停

2026/05/21 09:46

精密金屬零件廠宇隆（2233）減速機系列產品切入人形機器人供應鏈，已導入協作型與人形機器人、機器狗、自動化倉儲及低空經濟eVTOL等應用平台進入實測，今天早盤股價強攻365元漲停板，創新天價（記者楊雅民攝）精密金屬零件廠宇隆（2233）減速機系列產品切入人形機器人供應鏈，已導入協作型與人形機器人、機器狗、自動化倉儲及低空經濟eVTOL等應用平台進入實測，今天早盤股價強攻365元漲停板，創新天價（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕精密金屬零件廠宇隆（2233）減速機系列產品切入人形機器人供應鏈，已導入協作型與人形機器人、機器狗、自動化倉儲及低空經濟eVTOL等應用平台進入實測，今天早盤股價強攻365元漲停板，創新天價，截至9:40分成交量2116張。

宇隆4月營收合併營收為2.97億元，月減1.76%，年增8.32%；累計1~4月合併營收11.11億元，年減3.7%。

宇隆今年亮相概念型人形機器人TUF-X，展示自有品牌TUF ONE諧波減速機在人形機器人關節系統中的實際應用，TUF-X從頸部、肩部、手臂至手指等關節，皆實際搭載宇隆自製減速機，呈現減速機在機器人關節中的關鍵角色。

宇隆指出，相較傳統汽車與自行車等零組件，減速機產品具備毛利率更高、整機系統綁定度深之特性，導入後的客戶黏著性高，明年減速機事業將進入量產週期，可望成為未來2~3年營收成長動能。

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